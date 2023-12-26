افتتاح معرض "الإبداع والألوان" للفن التشكيلي في السليمانية (صور)

2023-12-26 13:14:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح في السليمانية، اليوم الثلاثاء، معرض "الإبداع والألوان" بمشاركة عدد من الشباب لعرض نتاجاتهم الفنية، في قاعة المتحف الوطني في السليمانية، بحضور المحافظ "هفال ابو بكر".

وقال نزار شاشللي مدير مديرية الشباب في السليمانية، في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يهدف لإبراز طاقات الشباب وتوظيفهم والتي تعد جزءاً من واجبنا في المديرية التابعة لحكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن "المعرض أقيم لـ21 شاباً تبدأ أعمارهم من 10 أعوام ولغاية 30 عاماً"، مشيرا إلى أن "بعض المشاركين لديه خبرة في مجال الفن التشكيلي والبعض الآخر يمتلك تجربة محدودة لهذا عملنا على دمجهم في هذا المعرض لتبادل الخبرات واكتسابها من قبل الشباب الجديد".

وبين أن "المعرض يضم 46 لوحة فنية تشكيلية وبمعدل مشاركة لوحتين من كل فنان، أو أكثر وسيستمر المعرض ليوم واحد فقط".