2023-12-26 13:26:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تدريب ما يقارب 5 آلاف موظف سنوياً، فيما أوضح تفاصيل عمله.وقال مدير عام المركز، أحمد الدهلكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مركز التدريب المالي والمحاسبي هو المركز التدريبي المسؤول عن تدريب موظفي وزارة المالية بالدرجة الأساس، وكذلك تدريب موظفي الدولة بكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة في المجال المالي والحسابي".وأضاف الدهلكي، أن "المركز التدريبي يعنى بالخطة التدريبية السنوية، كما ولديه أيضاً خطط استراتيجية على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات، إضافة إلى مواكبة كل البرامج الحكومية الموجودة والبرامج الإصلاحية في المجال المالي والمحاسبي".وأشار إلى أن "الخطة السنوية تشمل تدريب نحو 5 آلاف موظف"، منوهاً بأن "المركز يواكب الأمور الجديدة ويعمل على تدريبها، منها نظام الاسيكودا الذي طبق في الهيئة العامة للجمارك، ونظام الـ pos الذي اعتمدته الحكومة".وأوضح أن "المركز لا يعنى بالمجال التدريبي فقط، وإنما هنالك جانب آخر من اختصاصه وهو الجانب البحثي، منها التأمين والمصارف والمالية العامة".