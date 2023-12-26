2023-12-26 13:38:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام يوم غدٍ الأربعاء ثلاث مباريات مؤجلة لحساب دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" ملعب الزوراء سيضيف في الساعة الخامسة مساءً اللقاء الأول الذي سيجمع أصحاب الأرض الزوراء مع فريق نفط الوسط في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس".وأضاف أن "اللقاء الثاني سيجمع فريق زاخو على أرضه مع نظيره القاسم في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس في الساعة الخامسة مساءً ".وأوضح أن "اللقاء الثالث الذي سيضيفه ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة مساءً سيجمع فريقي الكهرباء والقوة الجوية في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس".