شرطة كركوك تتوقع تسلم الملف الأمني من الجيش العام 2024

2023-12-26 13:38:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع قائد شرطة محافظة كركوك اللواء كاوه غريب عبد الرحمن، يوم الثلاثاء، تسلم قيادة الشرطة الملف الأمني بعد أن كان لقرابة 5 سنوات بيد قوات الجيش العراقي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش مجيء لجنة أمنية من بغداد لتقييم الأوضاع في المحافظة للتمهيد لغرض التمهيد لتسليم الملف الأمني في كركوك إلى الشرطة.

وقال اللواء عبد الرحمن في تصريحه ان تمشية الملف الامني في المحافظة بصورة غير مباشرة هي بيد قيادة الشرطة، مردفا بالقول "نحن نبذل الجهود لتنفيذ المستلزمات التي يتطلبها الملف الأمني لتسليمها وبشكل مباشر الى قيادة الشرطة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، و وزير الداخلية عبد الامير الشمري

وأضاف "اعتقد أن تتسلم قيادة الشرطة، واجهزة الامن الداخلية الملف الامني في كركوك العام المقبل".