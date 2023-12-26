"مزاد العملة".. المركزي العراقي يعزز الارصدة الخارجية بأكثر من 188 مليون دولار

2023-12-26 13:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات الكلية من الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، لتصل الى 202 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 202 مليون و597 الفا و819 دولارا، مرتفعة عما سجلتة امس الاثنين حيث بلغ 199 مليونا و905 آلاف و896 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 180 مليوناً و117 الفا و819 دولارا مرتفعة بنسبة 88% عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليوناً و480 ألف دولار".

وأشار مراسلنا، إلى ان "المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 8 مصارف، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 137 شركة".