هيئة الضرائب تعلن افتتاح فروع لها في البصرة والأنبار والديوانية

2023-12-26 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح فروع جديدة، والمضي في افتتاح أخرى بمحافظات عدة، فيما أوضحت أهدافها.وقال مدير عام الهيئة العامة للضرائب، علي وعد علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة العامة للضرائب تهدف من خلال إضافة فروع لها إلى توسيع الوعاء الضريبي، وتقليل الزخم الحاصل ببعض فروع الهيئة ببغداد والمحافظات، وكذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات".وأوضح علاوي، أنه "تمت إضافة فرعين في محافظة البصرة، فضلاً عن افتتاح فرع في محافظة الأنبار، وآخر في محافظة الديوانية"، مؤكداً "المضي في افتتاح فروع جديدة في محافظة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بانتظار استحصال الموافقات بشأنها".وأضاف أن "مسألة افتتاح فروع عديدة في المحافظات يعد خدمة للمواطن والصالح العام".