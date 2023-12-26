2023-12-26 14:21:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد منسق تظاهرات الكوادر التربوية في السليمانية ميران محمد، اليوم الثلاثاء (26 كانون الاول 2023)، أنه سيتم رفع دعوى في المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان.

وقال محمد لـ"بغداد اليوم" إن "فريقا من المحامين سيتولى عملية رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان لفرضها مرة أخرى الإدخار الإجباري على رواتب الموظفين".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تخالف القانون وتنتهك حقوق الإنسان وتقوم بسرقة واضحة وعلنية من خلال الإدخار الإجباري، فالموظف في كردستان في كل سنة يتسلم 8 أو 9 رواتب كأقصى حد".

وأشار إلى أنه "لدينا الثقة الكبيرة في القضاء بأنه سيقوم بإنصافنا لغرض إيقاف هذه السرقات العلنية المتكررة بشكل سنوي".

وفي وقت سابق، اخبر مصدر "بغداد اليوم" أن حكومة إقليم كردستان قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي (10 و11 و12) إدخارا إجباريا، مبينا ان سبب إدخار رواتب الأشهر يعود إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها السيولة المالية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد ارسلت اخر دفعة من القرض المصوت عليه في مجلس الوزراء الى حكومة كردستان والذي يكفي لرواتب شهر تموز واب وايلول فقط، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول، اي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بلا رواتب.