اسعد عبد الرزاق مدربا لنادي نفط البصرة

2023-12-26 14:22:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها رسميا مع المدرب اسعد عبد الرزاق لقيادة كرة نفط البصرة خلفاً للمستقيل عبد الوهاب ابو الهيل.

وقال مدير فريق نفط البصرة علاء نيروز، لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة اجتمعت ظهر اليوم واتفقت مع المدرب اسعد عبد الرزاق لقيادة كرة نفط البصرة لما تبقى من الموسم المقبل".

واضاف ان "الفريق سيواجه يوم الجمعة المقبل فريق الشرطة بمباراة قوية بقيادة المدرب الجديد اسعد عبد الرزاق، وأنه سيقود الفريق بأول وحدة تدريبية".

واشار الى ان "النادي بالاتفاق مع المدرب الجديد، سيستقطب لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، وسيشهد تغييراً ايجابياً بهدف إعادة الفريق لوضعه الطبيعي وتحقيق نتائج ايجابية في دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وكان نفط الوسط قد تعادل في الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق مع الميناء 1-1، واحتل المركز 14 برصيد 11 نقطة بعد انتهاء 11 جولة من الدوري.