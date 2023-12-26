2023-12-26 16:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، عن فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني مجموعة شروط على الاتحاد الوطني بهدف التحالف في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني بدأ التحرك في كركوك وأجرى أولى اتصالاته مع الحزب الديمقراطي بهدف التحالف معه داحل مجلس محافظة كركوك".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي طالب بإلغاء الدعوى المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية بقضية كوتا المكونات في برلمان الإقليم، فضلا عن دعم حكومة كردستان فيما تبقى من عمرها القانوني".

وأشار المصدر إلى أن "الاتحاد الوطني مضطر للموافقة على شروط البارتي بهدف تشكيل كتلة داخل مجلس محافظة كركوك تتيح له استعادة منصب المحافظ".

وبحسب نتائج الانتخابات الاولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يوم (19 كانون الأول 2023) فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد بينهما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين اثنين، فيما حصل التحالف العربي على 3 مقاعد وتحالف القيادة على 3 مقاعد والجبهة التركمانية على مقعدين، فيما نال المكون المسيحي مقعدًا واحدًا فقط للكوتا.