2023-12-26 16:38:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن ضبط شخص يخدع المواطنين بتعيينهم في مؤسسات الدولة بصفة عقد مؤقت مقابل مبالغ مالية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ملاكات مديرية تحقيق بغداد ضبطت أحد المتهمين متلبساً باقتراف جريمة الرشوة مقابل وعدٍ كاذبٍ بتعيين مواطنٍ بصفة عقدٍ في إحدى الوزارات.

وبينت أن العملية تمت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، حيث تم تأليف فريق عمل بعد تلقي معلومات وردت في شكوى أحد المواطنين تتضمن قيام المشكو منه بطلب مبلغ مالي من المشتكي مقابل الوعد بتعيينه بصفة عقدٍ في وزارة التربية.

وأردفت أن فريق العمل بادر إلى الانتقال لأحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمتهم؛ حيث تم الإيقاع به متلبساً بتسلم مبلغ 2000 دولار، وهو المبلغ المتفق عليه بين المتهم؛ لقاء الوعد بتعيين المشتكي.

ونوهت الهيئة إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية لعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لغرض تصديق أقواله وتقرير مصيره.