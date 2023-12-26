الخارجية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة

2023-12-26 17:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعرحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزارة الخارجيَّة تُعرِبُ عن ترحيبها بدعوة قرار مجلس الأمن المرقم 2720 المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى قطاع غزّة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار".وأضاف البيان، أن" العراق يجدد دعوته للمجتمع الدوليّ لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطينيّ، وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضيّ الفلسطينيَّة، واحترام حقوق الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".