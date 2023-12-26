هيئة الحشد تشيع الشهيد درع علي حسن العامري

2023-12-26 17:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشيّعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، شهيد اللواء 47 "درع علي حسن العامري" الذي ارتقى جراء الاعتداء الأمريكي الذي طال مقرات للحشد في محافظة بابل.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حضر التشييع من مقر مديرية الإعلام العامة بشارع فلسطين ذوو الشهيد ورفاقه وقيادات أمنية وقادة بالحشد وشيوخ ووجهاء عشائر، فيما ندد المشيعون باستمرار انتهاك السيادة العراقية من قبل الجانب الأمريكي".وكانت الحكومة قد أدانت الاعتداء الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء 26-كانون الأول-2023، باستهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي، وفيما أشارت الى أن الاستهداف أدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون، وصفت العمل بالفعل العدائي.