خلية الإعلام الأمني: مقتل سائحين خليجيين بانفجار عبوة قديمة من مخلفات داعش

2023-12-26 17:46:24 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، العثور على جثتي مواطنين خليجيين، أحدهما كويتي والآخر سعودي في صحراء الأنبار الكبرى إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي على عجلتهما، مشيرةً إلى أن هذين المواطنين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد، رداً على الأنباء التي تحدثت عن اختطاف صيادين كويتيين الأحد الماضي، والعثور على جثتهما متفحمتين اليوم