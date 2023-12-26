قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
2023-12-26 17:53:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.
100$=152,600 بغداد
100$=152,750 أربيل
100$=152,600 البصرة
100$=152,800 سليمانية
100$=152,900 دھوك
100$=152,950 کرکوك
100$=152,950 حلبجة
100$=152,800 موصل
100$=152,700 النجف
100$=152,700 الرمادي
100$=152,750 سماوة
100$=152,750 الناصرية
100$=152,700 كربلاء
100$=152,700 بعقوبة
100$=152,750 حلة
100$=152,750 الكوت
100$=152,700 الديوانية
100$=152,750 تكريت
100$=152,700 العمارة