2023-12-26 17:53:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.





100$=152,600 بغداد

100$=152,750 أربيل

100$=152,600 البصرة

100$=152,800 سليمانية

100$=152,900 دھوك

100$=152,950 کرکوك

100$=152,950 حلبجة

100$=152,800 موصل

100$=152,700 النجف

100$=152,700 الرمادي

100$=152,750 سماوة

100$=152,750 الناصرية

100$=152,700 كربلاء

100$=152,700 بعقوبة

100$=152,750 حلة

100$=152,750 الكوت

100$=152,700 الديوانية

100$=152,750 تكريت

100$=152,700 العمارة