2023-12-26 17:54:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام، غداً الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، 3 مباريات مؤجلة من الجولتين الخامسة والسادسة لدوري نجوم العراق.

ويلتقي بالمواجهة الأولى الزوراء مع ضيفه نفط الوسط وتجري بملعب الزوراء الدولي، المؤجلة من الجولة الخامسة، بسبب ارتباط الكتيبة البيضاء في حينها بخوض مبارياته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويمتلك الزوراء فرصة لتحسين حصيلة نقاطه والتمسك بالمركز الثالث خلف القوة الجوية المتصدر والشرطة الوصيف، إذ يمتلك 19 نقطة جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويعيش نجم النوارس حسن عبد الكريم أفضل فتراته بالموسم الحالي، إذ ساهم في تسجيل هدف الفوز الثمين على أربيل، وكسب العلامة الكاملة خارج الديار، وأصبح "قوقية" الورقة الرابحة والأكثر تأثيرًا فنيًا لمدربه حسام البدري.

وتشهد المباراة عودة الحارس جلال حسن بعد غياب عن مباراتين أمام أمانة بغداد وأربيل.

وبالجهة المقابلة، يبحث عباس عطية المدير الفني لنفط الوسط، خطف الانتصار الأول تحت قيادته بعد 3 مباريات تعثر فيها.

ومنحت إدارة العندليب دفعة معنوية قوية للاعبيها بعد تسديد دفعة من العقود المتأخرة.

ويحتل نفط الوسط قاع الترتيب ب5 نقاط حققها من 5 تعادلات دون أن يتذوق طعم الانتصار.

أفضلية زاخو

في المباراة الثانية، يستضيف زاخو منافسه القاسم بملعبه، بعد تأجيل اللقاء بالجولة السادسة عقب عطل أصاب إضاءة الملعب.

ويسعى أهل الدار بقيادة القطري طلال البلوشي إضافة نقاط جديدة لرصيده، بعد أن نال بالجولة الماضية 6 نقاط من انتصار ثمين خارج الديار على الكرخ (1-0) وكسب موقعة الشرطة (3-0) بقرار اتحادي بعد نجاح اعتراضه.

وبالمقابل، يمر القاسم بوضع معقد إثر تراجع النتائج وتعرضه للهزيمة مع النجف (0-1) لتزيد من متاعب ممثل مدينة بابل هذا الموسم، وقد تكون موقعة زاخو بداية لتصحيح المسار في حال تجاوزها بنجاح.

تعزيز النقاط

يستضيف استاد الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، قمة القوة الجوية والكهرباء المؤجلة من الجولة ال6.

ويطمح الصقور بقيادة أيوب أوديشو إلى كسب المواجهة والانفراد بصدارة الترتيب بعد التعادل بالجولة الماضية مع الطلبة (1-1) في ديربي بغداد، الذي لم يظهر فيه المتصدر بالمستوى المطلوب.

ويمتلك أوديشو عناصر بارزة قادرة على صنع الفارق في موقعة الغد أمثال: "سعد عبد الأمير، علي جاسم، حسين جبار، أيمن حسين".

ويغيب عن صفوفه الثنائي إبراهيم بايش بداعي الإصابة والموريتاني بكاري بسبب الإيقاف.

من جانبه، يحاول الكهرباء مواصلة عروضه الجيدة عقب انتصاره بالجولة الماضية على نفط ميسان (1-0) ونجاح مدربه لؤي صلاح في استعادة نغمة الانتصارات المفقودة ليصل لفريقه إلى النقطة ال12، في منتصف الترتيب، وطموحه بتكرار التفوق رغم صعوبة المواجهة.

ويعتمد صلاح على إمكانيات محترفيه شافيو ماموني وديمي داودا وزاهر ميداني ونجوبا.

كما يمر لاعب الوسط أموري فيصل إلى جانب المهاجم محمود خليل بأفضل حالاتهما الفنية بعد مساهمتهما بصنع الفارق في المباريات السابقة.