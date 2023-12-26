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قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق

قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
2023-12-26 17:54:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية.


100$=152,600 بغداد

100$=152,750 أربيل

100$=152,600 البصرة

100$=152,800 سليمانية 

100$=152,900  دھوك

100$=152,950  کرکوك

100$=152,950  حلبجة

100$=152,800  موصل

100$=152,700  النجف

100$=152,700  الرمادي

100$=152,750  سماوة

100$=152,750  الناصرية

100$=152,700  كربلاء

100$=152,700  بعقوبة

100$=152,750  حلة

100$=152,750 الكوت

100$=152,700 الديوانية

100$=152,750 تكريت

100$=152,700 العمارة

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