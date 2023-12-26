بيان أمني عراقي: المواطنان الكويتي والسعودي قتلا بعبوة ناسفة قديمة

2023-12-26 18:02:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صدر مساء الثلاثاء، بالعثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الانبار الكبرى غربي البلاد، إثر انفجار "عبوة ناسفة قديمة" من مخلفات تنظيم "داعش"، في حين شددت على ضرورة استحصال سمة الدخول الى الاراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين.

وجاء في بيان للخلية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "اثر فقدان الاتصال بالمواطنين الخليجيين السعودي انور الظفيري والكويتي فيصل المطيري اللذان دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد الاولى بتاريخ 17/12/2023 والثانية 20/11/2023 تم وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة منه بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى".

وأضاف البيان، أنه "بعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد أن تعرضت عجلتهما الى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي ادت الى احتراقها".

وتابع البيان، أنه "في الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي المواطنين الخليجيين"، متعهدا أن "الجانب العراقي سيقوم بتسليم ونقل وايصال الجثتين الى ذويهم بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد".

وشدد البيان، على "ضرورة التقيد باحكام استحصال سمة الدخول إن كانت سياحية او لاغراض الصيد"، مؤكدا على "ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاصة بالتنسيق حيال استحصال سمة الدخول الى الاراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرار وموافقة مجلس الامن الوطني والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد وآليات وسياقات التنقل وحماية الصيادين".

من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، إن "السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا".

وأكد وزير الخارجية أن "وزارة الخارجية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفا بأن التنسيق جاري حاليا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيرا إلى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وأشاد الوزير الكويتي بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.