المفوضية تعلن تصنيف الشكاوى المستلمة للاقتراع العام والخاص

2023-12-26 18:12:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات‏، اليوم الثلاثاء، تصنيف جميع الشكاوى المستلمة التي تخص الاقتراع العام والخاص، فيما أكدت عدم وجود شكاوى حمراء حتى الآن.وقال الأمين العام لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات علي فيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجان المختصة في المفوضية صنفت جميع الشكاوى المستلمة والتي تخص الاقتراع العام و الخاص و مراكز التدقيق إلى ( خضراء 76 و صفراء 378 )".وأضاف، أنه "لا يوجد شكاوى حمراء حتى الآن لحين حسم التحقيق في الشكاوى الخضراء".وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، عن الموقف النهائي للشكاوى المستلمة ضمن المدة القانونية، فيما أشارت إلى أن الشكاوى سيتم تصنيفها بحسب درجة الخطورة.وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الشكاوى المستلمة بلغ لغاية الساعة الثالثة عصراً من اليوم الاثنين 25 كانون الأول الحالي 454 شكوى".وأضاف، أن "الشكاوى مقسمة إلى:عدد شكاوى يوم الاقتراع العام 188 شكوىعدد شكاوى يوم الاقتراع الخاص 155 شكوىعدد شكاوى مراكز التدقيق 111 شكوىوأضاف، أن "هذه الأعداد تعد الموقف النهائي للشكاوى المستلمة ضمن المدة القانونية حسب نظام وإجراءات الشكاوى والطعون لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023"، لافتاً، إلى أن "هذه الشكاوى سيتم تصنيفها من قبل اللجان المختصة في المفوضية حسب درجة الخطورة ( صفراء - خضراء - حمراء ) والتحقيق فيها من قبل الأمانة العامة لمجلس المفوضين واللجان الفرعية في المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة وعرضها على مجلس المفوضين الموقر للنظر فيها بعد انتهاء التحقيقات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".