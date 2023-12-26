التعليم تؤجل دراسة الناجحين من الدور الثالث المقبولين بالمعاهد والجامعات

2023-12-26 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل دراسة الطلبة الناجحين من الدور الثالث في الدراسة المسائية للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في المعاهد والجامعات العراقية إلى العام الدراسي المقبل.وخاطب مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة إيهاب ناجي عباس الجامعات كافة في كتاب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى ما جاء في البند (ز-3) من الفصل السابع من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023/2024، حصلت الموافقة على تأجيل دراسة الطلبة المقبولين في كليات/ معاهد/ جامعاتكم من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2022/2023 (الدور الثالث) في الدراسـة المسـائية (العامة وذوي الشهداء) لتكون مباشرتهم في السنة الدراسية 2024/2025 وذلك لانتظام الدوام واستقرار الدراسة".