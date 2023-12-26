وزير الصحة يكشف عن مشروعين لإنتاج الأدوية السرطانية والبايولوجية

2023-12-26 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاكشف وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، عن مشروعين كبيرين لإنتاج الأدوية السرطانية والبايولوجية.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التصنيع الدوائي بدأ بالتسارع وهناك إقبال كبير من المستثمرين على إنشاء مصانع الأدوية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ووزارة الصحة كبيرة جداً".وأضاف، أنه "لدينا مشروعان كبيران: الأول التوسع في إنتاج الأدوية السرطانية من قبل القطاع الخاص، والثاني يحدث لأول مرة بالعراق من خلال إنتاج الأدوية البايولوجية البديلة".وتابع، إنه "أعطينا إجازة لدواء واحد وسنجيز المزيد في المستقبل بالتعاون بين القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الأجنبي إضافة إلى تصنيع الأدوية العامة والسوائل المغذية".وأكد وزير الصحة، أن "هناك مشاريع كثيرة بعضها سيفتتح قريباً والآخر قيد الإنشاء وبعضها حصل على الإجازة لإنشاء المصانع".