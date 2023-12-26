ضبط متهم بحوزته سبائك ذهب حاول تهريبها للبلاد

2023-12-26 18:56:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ضبطت قوات شرطة الحدود، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023) عن ضبط متهم بحوزته سبائك ذهبية حاول تهريبها الى البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، بأن "مفرزة تابعة للفوج الثاني اللواء الثالث تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته (3) كغم من سبائك ذهب كان يروم إدخالها عن طريق التهريب الى الأراضي العراقية".

وأشار الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".