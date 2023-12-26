الشيخ الخزعلي والمالكي يبحثان أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية

2023-12-26 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، التطورات السياسية وأهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي زار اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في البلاد، واستمرار الاعتداءات الأمريكية على السيادة الوطنية من خلال استهداف المواقع الحكومية الرسمية، مما يشكّل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للسيادة والدم العراقي، وتعدّياً سافراً على القوات الأمنية العراقية".وأضاف، أن "الجانبين شدَّدا على ضرورة خروج القوات الأمريكية من البلاد، كون وجودها تعدّى الصفة الاستشارية، وأصبح خطر يهدّد دول المنطقة" حسب نص البيان.وتابع أنه "تم بحث أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، واستثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، للإسراع في تقديم الخدمات الأساسية والعمرانية للمواطنين، واختيار محافظين يتمتعون بالكفاءة والمهنية والقدرة على الارتقاء بواقع الخدمات الأساسية والتنموية التي يحتاجها المواطنون، ليكون عملهم منسجماً مع مشاريع وخطط وعمل الحكومة الاتحادية وتوجّهها فيما يخص المشاريع التنموية".