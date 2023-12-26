قبيل إنطلاق كأس آسيا.. (جاكو) تهدد بتغريم كرة العراق ملايين الدولارات

2023-12-26 19:46:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت شركة جاكو الألمانية، اليوم الثلاثاء (26 كانون الاول 2023)، مقاضاة الاتحاد العراقي في محكمة الكاس الدولية على خلفية فسخ عقدها قبل ايام من انطلاق بطولة كأس اسيا.

وقالت (جاكو) في بيان ان "عقدها مع الاتحاد العراقي ينتهي عام 2025 ولن تسمح بالتعامل معها بمثل هذه الطريقة او السماح للمنتخب العراقي بارتداء أي ملابس أخرى في بطولة آسيا".

ولفتت الى ان "هناك استحقاقات مالية بذمة الاتحاد العراقي لشركة جاكو وسيتحمل الاتحاد كافة الغرامات المالية التي ستصل إلى ملايين الدولارات".

وكان الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدَم أعلن في 14 من أيلول 2022 اتفاقه مع شركة (جاكو) لتجهيزِ المـُنتخباتِ الوطنيّةِ بالملابس الرياضيّةِ والأدواتِ التي تحتاجها المُنتخبات.

وأحدث تمزق قمصان المنتخب العراقي المجهزة من شركة (جاكو) أثناء مواجهة الاكوادور الودية في نهاية العام الماضي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان مُباراة المُنتخب الوطني أمام نظيره الإكوادوريّ في العاصمةِ الإسبانيّة مدريد في 12 تشرين الثاني 2022 تمزق قمصان المنتخب ما أثار ضجة في الأوساط الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت شركة (جاكو) بالاعتذار عن الحادثة وأظهرت تحقيقاتها إن "هناك خطأً في اختيارِ المواد، ليتم سحب التجهيزاتِ من التَداولِ من مجموعةٍ من فرقِ الأنديةِ والمنتخبات".

وكشف مصدر مطلع، في (24 تشرين الأول 2023)، ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، صوت على إلغاء عقد شركة (جاكو) المسؤولة عن تجهيزات المنتخبات الوطنية.

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الاتحاد وجه دعوات الى ثلاث شركات فقط وهي (اديداس ونايكي وبوما)، لتجهيز منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات المقبلة"، مبينا أن "الاتحاد صوت على إلغاء عقد شركة (جاكو) لرداءة تجهيزاتها".



