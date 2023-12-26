2023-12-26 20:02:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت نقابة فناني كوردستان، يوم الثلاثاء، حفلاً تكريمياً لـ50 فناناً حصلوا على شهادات عليا.

وقال هيوا سعاد، رئيس المهرجان ومدير دائرة المسرح في اربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحفل اقيم في قاعة المناسبات لنقابة فناني كوردستان وبالتعاون مع جامعات اقليم كوردستان".

وأضاف أنه "بدعم مباشر من حكومة اقليم كوردستان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتم منح 6 مقاعد في الدراسات العليا في كل سنة للفنانين من المعاهد او الكليات".