المالكي والخزعلي: وجود القوات الأمريكية تجاوز صفة "المستشارين" وبات يهدد دول المنطقة

2023-12-26 20:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، تواجد القوات الأمريكية في العراق بأنه تجاوز الصفة الاستشارية، وأصبح يهدد دول المنطقة، فيما أكدا على الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحركة العصائب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخزعلي زار المالكي للتباحث في التطورات السياسية والأمنية في البلاد، "واستمرار الاعتداءات الأمريكية على السيادة الوطنية من خلال استهداف المواقع الحكومية الرسمية، مما يشكّل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للسيادة والدم العراقي، وتعدّياً سافراً على القوات الأمنية العراقية".

وشددا على "ضرورة خروج القوات الأمريكية من البلاد، كون وجودها تعدّى الصفة الاستشارية، وأصبح خطراً يهدد دول المنطقة".

كما أكدا على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، واستثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، للإسراع في تقديم الخدمات الأساسية والعمرانية للمواطنين، واختيار محافظين يتمتعون بالكفاءة والمهنية والقدرة على الارتقاء بواقع الخدمات الأساسية والتنموية التي يحتاجها المواطن، ليكون عملهم منسجماً مع مشاريع وخطط وعمل الحكومة الاتحادية وتوجّهها فيما يخص المشاريع التنموية.

وفجر اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر لحركة النجباء، إحدى الفصائل الشيعية المسلحة لقصف جوي مجهول، في حين أعلن "البنتاغون" تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "القصف طال معسكراً للنجباء في منطقة (الفتح المبين) بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويُعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، رداً على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران".

واضاف أوستن، أن "الهجوم الذي شنته كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من هذا اليوم، كان الهدف منه تعطيل القدرات وإضعافها، وأدى الهجوم إلى إصابة 3 أفراد أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة".

بدورها قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، في منشور عبر منصة "اكس" (تويتر سابقاً)، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لا يضع الرئيس (الأمريكي) أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر. تعد قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق ضيوفاً للحكومة العراقية".

وأضافت أن "الهجمات الموجهة ضدهم تعتبر هجمات ضد العراق، ويجب ان تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية”، على حد وصفها".

ونددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بالقصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقرات لفصائل منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي مما أسفر عن سقوط منتسب ضحية وإصابة 18 آخرين بجروح بينهم مدنيون، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في مدينة اربيل مما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف الجيش الأمريكي.