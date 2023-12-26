"ايلام الفيلية" تصدر 275 ألف طن من البضائع للعراق في 9 أشهر

2023-12-26 20:30:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المدير العام لشركة ايلام ستاندارد في محافظة ايلام الفيلية يادغار محمدي، اليوم الثلاثاء، عن تصدير 275 ألف طن من السلع الاساسية ذات المواصفات القياسية الى العراق عبر معبر مهران الدولي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي (السنة الإيرانية تبدأ من 21 اذار).

ونقلت وكالة مهر الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن محمدي حديثه عن إمكانيات وقدرات معبر مهران الدولية في تصدير البضائع، مؤكدا أنه منذ بداية العام تم تصدير 275 ألف طن من البضائع القياسية إلى العراق عبر معبر مهران الدولي.

واوضح ان عمليات التصدير تتم تحت إشراف وتنسيق مراقبة الجودة لهذه الإدارة العامة خلال العام الماضي، مبينا ان الصادرات شملت أحجار البناء وخام الحديد والبلاط وحديد التسليح والمواد الكيميائية والصناعات الكيماوية والجلود وقطع غيار السيارات.