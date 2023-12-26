البنك المركزي العراقي يوجه بتوطين رواتب القطاع الخاص (وثيقة)

2023-12-26 20:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص.

وجاء في كتاب وجهه البنك الى المصارف الخاصة المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "استنادا إلى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش.ز.ل/۱/۱۰/إعمام/61010 في ۲۰۲۳/۱2/14، الصادر بالتنسيق مع هذا البنك، وانطلاقا من دور هذا البنك في تشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي، تقرر توطين رواتب موظفيكم لدى المصارف المشاركة في خدمات توطين الرواتب على وفق السياقات المعتمدة، وإعلامنا موقفكم الحالي بشأن ذلك".

وجه البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين 14 تشرين الثاني 2023، المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب بعدد من آليات العمل، مبينا أنها ستعمل على سلامة واستقرار نظام المدفوعات العراقي.

وقال نائب رئيس البنك المركزي عمار حمد خلف في وثيقة موجهة الى المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب للعمل على إصلاح نظام آلية دفع الرواتب وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز إن "عدم دمج برامج مشروع توطين الرواتب مع خدمة السحب النقدي ولا يتم تضمينها ضمن أي من العروض المقدمة من قبلكم".

وأضافت الوثيقة أن "عمولة السحب النقدي من خلال أجهزة السحب النقدي ثابتة وبمقدار (6) آلاف دينار وبحد أدنى (2000) دينار.

وأضافت وثيقة أخرى موقعة من نائب رئيس البنك إن "مدة صلاحية بطاقة الدفع الإلكتروني التي سيتم إصدارها للمستفيدين من مشروع توطين الرواتب (3) سنوات كحد أدنى"