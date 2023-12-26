ارتفاع أسعار النفط أكثر من 3%

2023-12-26 20:38:01 - المصدر: واع

متابعة - واعارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أكثر من 3%، محققة أعلى مستوى في شهر.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار، أي 3.3 بالمئة إلى 81.40 دولارً للبرميل بحلول الساعة 8:22 مساءً بتوقيت بغداد، وبلغ في وقت سابق 81.23 دولارً، في أعلى مستوى منذ الأول من كانون الأول، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار، أي 3.4 بالمئة إلى 76.11 دولارً للبرميل.