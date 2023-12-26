2023-12-26 21:20:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نجم الشرطة أحمد فرحان، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، أن عودته للملاعب هذا الموسم، مرهونة بمدى نجاح عمليته الجراحية، التي سيجريها في لبنان، بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبي.

وكشفت التقارير الطبية التي أجراها أحمد فرحان أنه يحتاج إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي، وستجرى له بعد غدٍ الخميس في بيروت، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة بملعب أمانة بغداد ضمن منافساتِ الجولة السابعة من دوري نجوم العراق.

وقال فرحان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الشرطة: "أنهيت الفحوصات كافة في مركز الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن المقرر أن تجرى لي العملية الخميس المقبل، وآمل أن تتكلل بالنجاح".

وأضاف فرحان: "بعد العملية أحتاج إلى فترة تأهيل، وهذا الأهم في إجراء العملية، وستكون إما في لبنان أو قطر".

وختم: "أتقدم بالشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية للنادي على متابعتها له خلال هذه الفترة، فضلاً عن تذليل جميع العقبات التي واجهتني".



يذكر أن فرحان سيغيب عن المنتخب العراقي ببطولة كأس آسيا المقررة في قطر خلال يناير/كانون ثانٍ المقبل، كما سيفتقده فريقه الشرطة حتى نهاية مرحلة الذهاب من الدوري المحلي.