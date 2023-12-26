المنافذ: القبض على مسافرة أجنبية حاولت تهريب 40 ألف دولار

2023-12-26 21:26:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على مسافرة أجنبية حاولت تهريب 40 ألف دولار في مطار النجف الأشرف.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ مطار النجف الأشرف الدولي وبالتعاون مع مركز الكمرك وشرطة الكمارك تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة اجنبية ضبط بحوزتها مبلغ من المال متجاوز الحد المسموح به حسب تعليمات البنك المركزي، حيث بلغ المجموع الكلي ( 40,000) دولار مخبأ في بطانة السترة الداخلية".وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي"، مشيرة إلى "إحالة المتهمة الى مديرية مركز شرطة مطار النجف الأشرف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها".