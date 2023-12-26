إقليم كوردستان يعلن تحرير شاب إيزيدي من قبضة داعش

2023-12-26 21:28:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تحرير شاب إيزيدي من قبضة تنظيم داعش وإعادته إلى ذويه.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "تم تحرير شاب إيزيدي يبلغ من العمر 19 عاماً وهو من أهالي سيبا شيخدر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كوردستان، قد أعلن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 عن تحرير ستة مختطفين إيزيديين من قبضة تنظيم داعش تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاماً ومن كلا الجنسين.

وأوضح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في حينها، أن الناجين هم كل من: سوسن حسن حيدر من مواليد العام 1998، وروزا أمين بركات من مواليد العام 2002، و وفاء علي عباس من مواليد العام 2001، ومازن جردو خلف من مواليد 2007، و روسيتا حجي باجو من مواليد العام 2006، وجانى زياد حيدر من مواليد العام 2014.

وفي 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن مساعي تحرير الإيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش لن تتوقف حتى تحرير آخر مختطف، والكشف عن مصائرهم.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم، الناشطة الايزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، رئيسة منظمة "مبادرة ناديا" ناديا مراد، وجرى خلال اللقاء التباحث حول أحوال الإيزيديين وعملية عودة النازحين من المخيمات إلى ديارهم في سنجار والمنطقة، ودور المنظمات الدولية في مساعدة الإيزيديين، ومراسم افتتاح نصب الضحايا الإيزيديين في سنجار التي جرت يوم أمس.