"مخبأة داخل ثيابها".. القبض على مسافرة أجنبية بحوزتها 40 ألف دولار بمطار النجف

2023-12-26 21:41:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023) عن إلقاء القبض على مسافرة أجنبية تروم تهريب 40 ألف دولار في مطار النجف الدولي.

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية منفذ مطار النجف الدولي بالتعاون مع مركز الكمرك وشرطة الكمارك، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة اجنبية ضبط بحوزتها مبلغ من المال متجاوز الحد المسموح به حسب تعليمات البنك المركزي حيث بلغ المجموع الكلي 40 ألف دولار مخبأة في بطانة السترة الداخلية".

وأشار البيان الى "تشكيل لجنة و تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة الى مديرية مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها".



