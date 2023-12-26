2023-12-26 22:09:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صحفيّ





تُعرِبُ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومتي وشعبي المملكة العربيَّة السعوديَّة ودولة الكويت، بوفاة المواطن السعوديّ أنور الظفيري، والمواطن الكويتي فيصل المطيري، اللذين توفيا في صحراء محافظة صلاح الدين إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابيّ على العجلة التي يستقلانها مما أدى إلى احتراقها.





وفي الوقت الذي نستشعر حجم هذا الحزن نُؤكّد تضامننا مع عائليتهما، ونسأل الله أن يشملهما بمغفرته، وعفوه، ويُلهم عائليتهما الصبر، ويُنعم عليهما بجزيل المثوبة.





تؤكد الوزارة بأنها ستتابع مع سفارتي البلدين في بغداد من أجل نقل وإيصال الجثتين إلى ذويهما وبأسرع وقت ممكن.









وزارة الخارجيَّة العراقيَّة

بغداد

2023/12/26