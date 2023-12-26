الخارجية: سنتابع مع سفارتي السعودية والكويت لإيصال جثتي مواطنيهما اللذين توفيا بصلاح الدين

2023-12-26 23:22:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الخارجية، أنها ستتابع مع سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لإيصال جثتي مواطنيهما اللذين توفيا في صحراء محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومتي وشعبي المملكة العربيَّة السعوديَّة ودولة الكويت، بوفاة المواطن السعوديّ أنور الظفيري، والمواطن الكويتي فيصل المطيري، اللذين توفيا في صحراء محافظة صلاح الدين إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابيّ على العجلة التي يستقلانها مما أدى إلى احتراقها".وأضاف: أنه "وفي الوقت الذي نستشعر حجم هذا الحزن نُؤكّد تضامننا مع عائليتهما، ونسأل الله أن يشملهما بمغفرته، وعفوه، ويُلهم عائليتهما الصبر، ويُنعم عليهما بجزيل المثوبة"، لافتا الى أن "الوزارة تؤكد بأنها ستتابع مع سفارتي البلدين في بغداد من أجل نقل وإيصال الجثتين إلى ذويهما وبأسرع وقت ممكن".