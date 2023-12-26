"تاج الرأس" تحرك البرلمان لمطالبة الصحة بإقالة مديرها في البصرة (وثيقة)

2023-12-26 23:30:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، وزير الصحة صالح الحسناوي، بإقالة مدير عام دائرة الصحة في محافظة البصرة عباس خلف التميمي من منصبه فوراً على خلفية "تجاوزه" على أبناء المحافظة.

وفي كتاب للحيدري الى وزير الصحة حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه أشار فيه الى ان "المدير العام لدائرة صحة البصرة قد انتهك كرامة الانسان المكفولة دستوياً، اثناء حديثه عبر الاتصال الهاتفي مع احد الناشطين الحقوقيين في المحافظة عند اخباره عن تردي الوضع الصحي للمحافظة وما يعانيه المرضى وخصوصاً من ذوي الامراض الخبيثة، ليتلفظ وهو على قمة هرم الدوائر الصحية بعبارة (انا تاج رأس الكل في البصرة) متعالياً بها على جميع الشهداء والوجهاء والسادة والشيوخ والمثقفين وجميع أطياف أبناء المحافظة دون استثناء، وان دل هذا التلفظ فإنما يدل على التصرف غير المسؤول وغير الأخلاقي" وفق تعبيره.

وأضاف "نطالب بإقالة مدير عام دائرة صحة البصرة من المنصب وعلى الفور وتشكيل لجنة تحقيقية لتجاوزه على أبناء المحافظة، وترشيح بديل عنه من ذوي الخبرة والكفاءة والحرص على الواقع الصحي والأدب بالتعامل مع الجميع وإعلامنا خلال (15) يوما من تاريخ استلام هذا الكتاب".

وتسببت تصريحات مثيرة للجدل لمدير صحة محافظة البصرة عباس التميمي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اول امس الاحد، بضجة واسعة في الاوساط السياسية والشعبية في محافظة البصرة.

وقال التميمي خلال اتصال هاتفي مع احد ناشطي المحافظة، وجه له تحذيرا بالتعرض له وانتقاد شخصه في الاعلام، فيما رد الناشط بانه ينتقد المسؤولين وفق القانون وبسبب تردي الواقع الصحي في المحافظة.

واعتبر التميمي خلال اتصاله بالناشط أنه "تاج رأس الكل في البصرة، ولم يقدم احد مثلما قدم هو"، الامر الذي اثار حفيظة العديد من السياسيين والمواطنين ومختلف القطاعات في المحافظة.

ويوم امس الاثنين، كلف محافظ البصرة اسعد العيداني "الجهات الأمنية بالتحقق من المقطع الصوتي المنسوب لمدير صحة البصرة وحال تبين ان المقطع صحيح سوف ارسل كتاب لوزارة الصحة اطالب باقالته".



