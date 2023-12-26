هددها بصور جنسية معه.. القبض على مبتز امرأة متزوجة في أربيل

2023-12-26 23:51:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة أربيل، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، عن الإطاحة بمتهم ابتز امرأة وهددها بنشر مقاطع فيديوية مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه تم "إلقاء القبض على متهم إثر قيامه بابتزاز امرأة متزوجة كان الاثنان يجمعهما علاقة غير شرعية وصورا ممارساتهما الجنسية".

ولفت الى، أن "المتهم هدد المرأة بنشر مقاطع فيديوية مخلة لهما بعد أن قررت إنهاء العلاقة التي تجمعهما".

وأكدت شرطة أربيل، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بالشرطة، حول تعرضها لابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها".