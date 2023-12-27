2023-12-27 07:24:12 - المصدر: واع

متابعة - واعاعلنت مصادر صحفية ان اللاعب البرازيلي رافينيا يرغب بالرحيل عن برشلونة، خاصة وأنه لا يصنع الفارق كما كان متوقعًا عند قدومه من ليدز يونايتد.واوضحت هذه المصادر ان برشلونة على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لرافينيا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدة ان برشلونة تلقى عرضين بالفعل لشراء رافينيا، أحدهما من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من الهلال، الذي يبحث عن التعاقد مع بديل لنجمه نيمار، المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما تلقى برشلونة عرضًا آخر من مانشستر يونايتد، والذي يرغب في عقد صفقة تبادلية تشمل لاعبه الإنكليزي جادون سانشو.