الطقس في ليلة رأس السنة.. هل هناك أمطار في العراق؟

2023-12-27 07:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت التوقعات الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس آخر أيام 2023 وليلة رأس السنة، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة أحوال الطقس قبل الخروج والاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2024.

وقال الراصد الجوي، محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إنّ الأجواء ستكون مستقرة في ليلة رأس السنة (يوم الأحد المقبل)، ولا توجد أي تقلبات جوية.

وعن درجات الحرارة، توقع علي، أن يكون الطقس بارداً خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

ثلاثة أيام من البرد والمطر

وكان علي قد قال في حديث سابق لوكالة شفق نيوز: "اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء ولغاية صباح الجمعة، حالة جوية ممطرة تشمل وسط وغرب وجنوب البلاد، لكن تأثيرها سيكون أقل في مدن إقليم كوردستان".

وأوضح علي، أن "الأمطار سترافقها رياح شمالية نشطة باردة يوم الخميس"، لافتاً إلى أن "ذروة الحالة ستكون يوم الخميس".

وأشار إلى أن "بعض الأمطار الغزيرة ستتركز غرب الأنبار وبادية النجف والسماوة، أما باقي مناطق الوسط والجنوب فلها أمطار خفيفة، ومناطق الشمال فرصها ضعيفة".

وبدأ فصل الشتاء فلكياً في العراق يوم الخميس الماضي، وفق الراصد الجوي، محمد علي، الذي أشار إلى أنه سيستمر لمدة 90 يوماً.

بدوره، قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، إن البلاد على موعد لتقدم منخفض ممطر من غربيها يبدأ تدريجياً مساء الأربعاء.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن التوقعات تشير إلى تعمق سحب ممطرة فجر ونهار الخميس في المناطق الوسطى والجنوبية مؤدياً إلى تساقط أمطار مختلفة الشدة وأحياناً أمطار تكون هطول بكثافة خاصة في الأقسام الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية بما فيها العاصمة بغداد.

وبين الزيادي، أن الحالة تتوقف مساء الخميس وقد تعاود الأمطار مجدداً، ملمحاً عن حالة ماطرة مطلع بداية العام المقبل يوم (6) كانون الثاني، مؤكداً أن معدلات درجات الحرارة تبقى مقاربة مستبعداً موجات البرد.