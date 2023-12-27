الخليفي يهدد مبابي.. "مستعد للتسريب"

2023-12-27 07:58:01 - المصدر: واع

متابعة – واعيجهز رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ، خطة للرد على احتمالية توقيع كيليان مبابي، مهاجم الفريق، مع ريال مدريد.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرتبط اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يستعد الخليفي لتسريب أي معلومات تصله عن توقيع مبابي لأي وثيقة أو عقد خلال مفاوضاته مع ريال مدريد.ويرغب الخليفي من خلال هذه الخطوة أن يحث جماهير باريس سان جيرمان على مهاجمة مبابي.وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مبابي حتى هذه اللحظة لم يوقع على أي شيء مع ريال مدريد، لكن من المنتظر أن يحصل على اتصال مهم قريبا من فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي.ويحق لريال مدريد ومبابي التفاوض حول الصفقة بشكل قانوني، بدءا من شهر كانون الثاني المقبل، قبل 6 أشهر من انتهاء عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان.وسبق أن كشفت تقارير فرنسية، أن بيريز سيتصل بمبابي، الأسبوع المقبل، للحصول على إجابة قاطعة بشأن التوقيع مع ريال مدريد.