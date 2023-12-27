رغم انخفاض النفط .. ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

2023-12-27 08:56:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الأربعاء ، برغم من انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 14 سنتا ليصل الى 73.73 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 14 سنتا ليصل الى 76.28 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.