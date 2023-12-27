2023-12-27 09:22:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قال رئيس تحالف الأساس النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاربعاء (27 كانون الأول 2023)، إن تحالفه "حالة خاصة" في الاطار التنسيقي، فيما حسم الموقف من ملف محافظة ديالى.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن" الاساس يمثل حالة خاصة في الاطار التنسيقي ولايمكن حسم بوصلة تحالفاتنا الا بعد ظهور النتائج النهائية لانتخابات 18 كانون الاول بعد يوم او اثنين من قبل المفوضية حتى تكون الصورة واضحة امام جميع القوى والتكتلات السياسية".

واضاف، انه" بعد اعلان النتائج بصورة نهائية ستجري المفاوضات، لافتا الى ان هناك رؤية حيال ملف ديالى وهي انها تنتظر محافظًا جديدًا وهذا امر مفروغ منه من اجل تعزيز البعد الخدمي".

وأكمل التميمي، إن" تشكيلة الفائزين في مجلس محافظة ديالى ستكون من الاشخاص الذين لديهم خبرة وامكانية العمل بروح مشتركة للنهوض بواقع المحافظة ومعالجة ملفاتها المتعددة".

وتصدر تحالف ديالتنا الوطني وهو مجموعة من القوائم الشيعية، نتائج محافظة ديالى بانتخابات مجالس المحافظات بعدد اصوات بلغ اكثر من 97 الف صوت، فيما جاء تقدم ثانيا بنحو 76 الف صوت ثم السيادة وبعدها العزم، حيث يبلغ مجموع اصوات الكتل السنية الثلاث اكثر من 180 ألف صوت.