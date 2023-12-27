ملاكم مغترب ينسحب من تمثيل العراق في البطولات الدولية المقبلة

2023-12-27 09:38:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نعيم الماجدي، الملاكم العراقي المغترب في أمريكا، انسحابه من تمثيل العراق في المحافل الدولية بعد التهميش والإهمال الذي تعرض له.

وقال الماجدي لوكالة شفق نيوز: "نعتذر عن عدم تكملة المشوار وعن عدم تمكننا من تمثيل وطننا العراق في الاستحقاقات القادمة لأسباب عدة أبرزها المسافات الطويلة الشاقة والتكاليف الباهظة للمشاركات التي صعبت علينا الاستمرار، والتي لم نحظَ بدعم يتناسب مع الجهد الذي نبذله والنفقات التي نتحمل جزءاً منها".

وأضاف أنه حقق خلال تمثيله لمنتخب العراق ذهبية شباب العرب وبرونزية الدورة العربية في الجزائر، فضلاً عن حصوله على المركز الخامس في بطولة العالم للشباب في إسبانيا ببطولة اشترك فيها 73 ملاكماً يمثلون منتخبات العالم، مختتماً حديثه بالقول: "نتمنى التوفيق لملاكمي منتخبنا الوطني في الاستحقاقات المقبلة".