2023-12-27 10:05:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، بأن طائرة مسيرة مجهولة قصفت محيط قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "طائرة مسيرة مجهولة قصفت صباح اليوم، قرية (توته قل) التابعة لناحية آغجلر ضمن قضاء جمجمال التابع للسليمانية".

وأضاف أن "الطائرة قصفت القرية مرتين متتاليتين، وهناك احتمال لوقوع إصابات بشرية".

وسبق للطائرات التركية الحربية أن قصفت العام الماضي، المنطقة ذاتها وأسفر القصف عن وقوع أضرار مادية.



