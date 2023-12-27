أبرزها قمة الجوية والكهرباء.. اليوم ثلاث مواجهات مؤجلة في المحترفين

2023-12-27 10:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن ملعب الشعب الدولي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قمة مؤجلة لحساب الجولة السادسة من مسابقة دوري نجوم العراق للمحترفين، تجمع الكهرباء والمتصدر الحالي لجدول الترتيب القوة الجوية.

ويسعى الجوية الى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على سجله خالياً من الخسائر، والابتعاد بمسافة آمنة عن أقرب منافسيه الوصيف الشرط، بدوره يبحث الكهرباء المتذبذب محلياً والمتوهج آسيوياً، عن استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على نفــط ميســان.

وفي لقاء مؤجل آخر لحساب الجولة الخامسة، يستقبل الزوراء في ملعبه وبين أنصاره، متذيل جدول الترتيب نفط الوسط، في تمام الساعة الخامسة مساء. وبرغم الغيابات العديدة التي تعصف بالبيت الأبيض، إلا أن الزوراء يبحث عن الفوز ولا شيء آخر سواه، سعياً للاقتراب أكثر من الصدارة وتعويض ما فاته خلال الجولات السابقة التي شهدت خسارته مرة وتعادله في أربع مناسبات. أما نفط الوسط الذي يعاني في قاع الترتيب، فإنه سيواصل رحلة البحث عن فوز أول في الموسم الحالي، يبدأ معه رحلة الهرب من مناطق الخطر

وفي آخر المواجهات المؤجلة، يحل القاسم ضيفاً على زاخو، ويتطلع الفريق الشمالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف ثلاث نقاط جديدة يضمن من خلالها اقتحام مربع الكبار، من جهته يبحث الضيف عن الوقوف نداً قوياً لمنافسه سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تضعه في المناطق الدافئة.