رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: 8 ملايين مواطن تقدموا خلال الساعات الأولى لإطلاق رابط التطوع

2023-12-27 10:24:06 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، اليوم الأربعاء، آلية القبول للمتقدمين بصفة جندي إلكترونياً، وفيما أكد أن 8 ملايين مواطن تقدموا خلال الساعات الأولى مع إطلاق رابط التطوع، وأشار الى أن الحديث عن دفع أموال مقابل التطوع عار عن الصحة.

وقال التميمي في تصريح عبر برنامج الوطن والناس الذي يبث على العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرصة التقديم إلكترونياً على الجهاز بصفة جندي، متاحة لكل العراقيين"، مبيناً أن "منصة التقديم مفتوحة، وأتابع الموضوع أولاً بأول".

وأضاف أن "فرص جميع المرشحين متساوية ولا توجد هناك فرص فردية"، لافتاً الى أن "التقديم يكون عبر الشروط الموضوعة".

وذكر أن "الجميع يخضع للفحص البدني وأن النجاح في الاختبارات يتيح الفرصة بالقبول"، لافتاً الى أن "الحديث عن دفع أموال مقابل التقديم للجهاز غير صحيح وغير مقبول".

وتابع أنه "في الساعات الأولى لإطلاق رابط التطوع، تقدم نحو 8 ملايين شخص للمنصة"، لافتاً الى أن "آلية فرز الأسماء ستتم إلكترونياً، وأن كل من تنطبق عليه الشروط ستكون لهُ الفرصة متاحة".

وذكر أنه "بعد فرز الأسماء فإن المتقدمين يجب أن يستوفوا الشروط كاملة وسيخضعون للفحص الطبي والبدني وستتاح الفرصة للناجحين"، موضحاً أنه "لا يمكن تفضيل أحد على الآخر".

وأكد أن "السلامة الأمنية والموقف الأمني لهُ دور في ذلك"، لافتاً الى أن "الفرصة متاحة للجميع".