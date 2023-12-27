2023-12-27 10:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أمن

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، تحييد القيادية في حزب العمال الكردستاني، زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، شمالي العراق.

وذكرت وكالة الأناضول، أن "أيفري مسؤولة الأنشطة النسائية الإرهابية على الحدود الإيرانية ـ العراقية، ورصدت الاستخبارات موقعها في منطقة بنجيفين بريف محافظة السليمانية".

واضافت أن "الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري عبر عملية دقيق" قبل تنفيذها لمخطط شن عمل إرهابي ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق".

وفي وقت سابق، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو محمد شفا أكمان الملقب "باهوز زاغروس"، الذي كان يتولى ما يسمى "مسؤول السليمانية" لدى "PKK".

وذكرت وكالة الأناضول، أن "أكمان" انتسب إلى PKK عام 2005، وكان ينشط في صفوفه تحت ما يسمى "مسؤول السليمانية" شمالي العراق.

وأضافت أن "أكمان كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد تركيا، قبل أن يقوم جهاز الاستخبارات بتحييده في "عملية دقيقة".



