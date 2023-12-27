وجبة "كنتاكي" تتسبب بتسمم جماعي في كربلاء

2023-12-27 10:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أفاد مصدر طبي، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، بتسجيل 80 حالة تسمم في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة، سجل 80 حالة تسمم؛ إثر تناولهم وجبة كنتاكي من مطعم للأكلات السريعة مساء يوم امس".

وأضاف المصدر، أن "أغلب الحالات تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى".

وتضاربت الأنباء حول عدد الإصابات بحالات التسمم بين أقل من 80، وأكثر، إلا أن المصادر أكدت عدم وجود أي حالة وفاة.