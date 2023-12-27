بغداد تضيف منافسات بطولة العرب بالشطرنج

2023-12-27 11:24:21 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الاتحاد المركزي للشطرنج ظافر عبد الأمير أن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي وخلال اجتماعهم الأخير الذي عقد في الإمارات ، وافقوا بالإجماع على منح العراق شرف تنظيم البطولة العربية لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين للرجال والنساء، للمدة من السادس ولغاية الخامس عشر من شهر شباط المقبل.وقال عبد الأمير في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن " ملف الاستضافة الذي قدمه اتحاد اللعبة، تضمن عرض البطولات الدولية التي نظمها العراق في مطلع العام الماضي، فضلاً عن النشاطات المحلية، إلى جانب تصوير القاعات المخصصة لاحتضان المباريات".وأضاف عبد الأمير، أن " 16 دولة عربية أعلنت موافقتها على المشــاركة ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين في النسخة الحالية إلى 21 بمعية منتخبنا الوطني" لافتاً إلى أن " العراق نجح في استضافة بطولة العرب للشباب التي جرت في بغداد شهر آذار الماضي وكانت البطولة ناجحة بكل المقاييس ولم تشهد أي انتقادات أو ملاحظات من الوفود العربية المشاركة في البطولة".