كركوك.. تفاصيل جديدة حول واقعة مصرع عائلة في حريق التهم سيارتهم (فيديو)

2023-12-27 11:25:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

كركوك.. مصرع أم واثنين من أطفالها في حريق اندلع في سيارة



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع ثلاثة أشخاص اثر اندلاع النيران في السيارة التي كانت تقلهم بأحد شوارع كركرك.

وقال المصدر إن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم حرقا، جراء اندلاع حريق في سيارة خصوصية من طراز نيسان سني، أمام مستسفى الشفاء في حي الأسرى والمفقودين بالمدينة"،



وأكد أن "الضحايا هم أم واثنان من أطفالها، وقد لحقوا حتفهم احتراقا لعدم تمكنهم من مغادرة السيارة لحظة اشتعالها".

وتابع أن "الحريق هو الثاني من نوعه في كركوك، صباح اليوم، إذ تعرضت سيارة أخرى من طراز هيونداي إلنترا إلى حادث مشابه في تقاطع حي الواسطي وأدى إلى مصرع سائقها"