تظاهرات وقطع طرق في مدينة كوردستانية.. مسؤول يوضح الأسباب

2023-12-27 11:26:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب مواطنون في قضاء كلار لإدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن استيائهم وغضبهم جراء نقص الخدمات في مجمع استثماري سكني، مطالبين بمعالجات وتدخلات حكومية لضمان حقوقهم الخدمية.

ونقلت وسائل اعلام ومواقع محلية عن تنظيم تظاهرة ليلية في كلار، احتجاجا على تردي الكهرباء.

وأغلق المتظاهرون ليلة أمس طريق كلار - كفري، قبل أن يعاد فتحه بعد تدخل السلطات المحلية.

من جانبه، أوضح مدير عام كهرباء كرميان، حازم كريم حميد، لوكالة شفق نيوز، أن "سكان مجمع (تابلو ستي) السكني الذي يضم 900 وحدة سكنية يعانون من نقص في خدمات المجمع ليس في قطاع الكهرباء بل في أمور خدمية يتحملها (المقاول) المستثمر، بسبب مشكلات مع دائرة الاستثمار، وتلكؤ السكان في دفع الأقساط الشهرية للوحدات السكنية.